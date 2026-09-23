Esenyurt'ta lastikçi dükkanında çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı! | Video
23 Eylül 2026 08:37
İstanbul Esenyurt'ta oto lastikçi dükkanında çıkan yangın, bitişikte bulunan 4 iş yeri ile bir yemek şirketine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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