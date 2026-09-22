Edirne'de lokanta işleten çifti darbettiler! "Tek suçumuz 'terbiyeli olun, aile var' demekti" | Video 22 Eylül 2026 16:46 Edirne'de bir lokantada, işletmeci ve eşi, iddiaya göre çevrede yüksek sesle küfürlü konuşan grubu uyarmalarının ardından yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. İşletmenin kapısını kırarak içeri girdikleri öne sürülen şahısların saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çift darp raporu alarak şikâyetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Edirne'de Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta bulunan bir lokantada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 yıldır lokanta işleten Şenay Salam, eşi Servet Salam ve aile üyeleri işletmenin önünde bulunduğu sırada, karşı tarafta bulunan meyhane çevresindeki bazı kişilerin yüksek sesle küfürlü ve argo konuşmalarından rahatsız oldu.

Servet Salam'ın grubu, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarmasının ardından tartışma yaşandı. İddiaya göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı. Şenay Salam'ın eşinin önüne geçerek saldırıyı engellemeye çalıştığı sırada yere savrulduğu ve ardından eşine saldırıldığı öne sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çift daha sonra lokantaya girerek kapıyı kilitledi. Ancak şahısların kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı ve bazı masa ve eşyaların zarar gördüğü belirtildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle şahısların lokantadan çıkarıldığı, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ise tarafların ifadelerini aldığı öğrenildi. Şenay ve Servet Salam'ın darp raporu alarak şikâyetçi olduğu belirtildi.



"BUGÜN YEMEKLERİMİ AĞLAYARAK YAPTIM"

İşletmeci Şenay Salam, "Ben her gün saat 5'ten beri buraya gelip kendi yemeklerimi özenle yapıyorum, müşterilerimi ağırlamak için. Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir sıkıntım yok. Bana yapılan bu haksızlık çok büyük bir haksızlık. Hem işime engel oldu hem de beni çok kötü hissettiriyor. Ben bunu hak etmedim. Çünkü herkes nasıl biri olduğumu biliyor. Kimseyle derdim olmaz, kimseyle de bir problemim yoktu. Sadece ceza almalarını istiyorum. Çünkü şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ben yemeklerimi her zaman severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Çünkü çok kötüyüm. Biz bunu hak etmedik. İnşallah herkes bugün yemeğimi beğenir. Çünkü ben her zaman yemeklerimi yaparken mutlu oluyordum. Bugün ise üzgün bir şekilde yaptım. İnşallah lezzetli olmuştur. Benim 5 yıldır işlettiğim küçük bir restoranım var. Akşam saatlerinde çok yüksek sesle küfür ediyorlardı. Eşim de sadece komşumuza, 'Arkadaşlar, sessiz olun, aile var' dediği için oradan yaklaşık 10 kişi birden koşa koşa geldi. Önce beni darbettiler, sonra eşim Servet'i darbettiler. Biz içeri girdik ve kapıyı kilitledik. 'Kaçıp belaya bulaşmayalım' dedik. Ama onlar kapımızı kırıp dükkânın içine girdiler. Masalar falan, kapımız kırık. Biz şok olduk. Sonra sağ olsun komşular, duyan komşular şahısları mekândan çıkardılar. Biz de polisi aradık. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Darp raporlarımız var. Sabaha kadar karakolda ifade verdik. İnşallah bir an önce yakalanıp cezalarını almalarını istiyorum. Çünkü biz bunu hak etmedik. Tek suçumuz, 'Beyler, terbiyeli olun' demekti. Başka hiçbir kabahatimiz yok. Ama ben bunu yaşamamalıydım. Çünkü biz burada kalabalık bir aile olarak oturuyoruz. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık. Mala ve cana kastetme ve haneye tecavüz olduğunu düşünüyorum. Hepsinden şikâyetçi oldum. Herkes cezasını çeksin diyorum. Ben önce eşimi gönderdim. Baktım ki hızlı geliyorlar, dövecekler, saldıracaklar. Eşime, 'İçeri gir' dedim. Ben önüne durdum ama ben önüne geçince bir tanesi beni yere savurdu, düşürdü. Üstüme basarak eşime saldırdı. Sonra eşimi dövdüğünü görünce biz can havliyle bir şekilde içeri, dükkâna girdik. 'En azından giderler, içeri girmezler' dedik. Lakin bunlar dükkânı tekrar tekmelerle kırdılar, camlarımızı ve kapılarımızı kırdılar. İçeri girdiler, masalar falan kırıldı. Çok üzgünüm. Şu an şoktayım. Ne olduğunu anlamadım" dedi.



"HAK ETTİĞİMİZ BU DEĞİLDİ"

İşletmeci kadının eşi Servet Salam, "Akşam arkadaşlarım, ailem, torunum ve kızım ön tarafta oturuyorduk. Karşı taraf çok argo ve küfürlü konuşuyordu. Karşımızda bir meyhane var. Birkaç tanesi, hepsi değil, yüksek sesle konuşuyordu. Sonra ben, 'Arkadaşlar, aile var. Sadece biz aile değiliz, bakın etrafınıza. Her yerde aile var. Her tarafta ev var. Burada insanlar yaşıyor. Camları açık, pencereleri açık. Lütfen terbiyeli olalım' dedim. Söylediğimiz buydu. Küfürlü ve argo konuşmalar devam etti. Bir tanesi eşimi itti, yere düşürdü. Oradan koşarak bana yumruk attı. O esnada içeri girdim. Eşim de arkamdan geldi ve kapıyı kilitledi. Kapıyı kırdılar. Sonrasında karşı taraftan arkadaşlar, esnaf arkadaşlar ve bizi tanıyanlar geldi. Yardımcı oldular. Kendilerini yaka paça götürdüler. Polisi aradım, arkadaşlar geldi. Sonrası malum. Dilekçemizi verdik. Darp raporumuzu aldık. Ama hak ettiğimiz bu değildi. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.