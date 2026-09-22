Video Yaşam Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu: Konuşmaları saniye saniye kaydetti | Video
Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu: Konuşmaları saniye saniye kaydetti | Video

Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu: Konuşmaları saniye saniye kaydetti | Video

22 Eylül 2026 13:11

Kocaeli'de aracını ilana koyan Bahadır Bostan, "güvenli kapora ve noter masrafı" yalanıyla kendisini yaklaşık 40 bin lira dolandırmaya çalışan şahısların oyununu bozdu. Şüphelilerle yaptığı görüşmeyi saniye saniye kaydeden Bostan, "Para kolay kazanılmıyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar. Vatandaşlarımız uyanık olsunlar" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin "güvenli kapora sistemi" adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira yatırmasını isteyerek, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti.

OYUNU FARK EDİP KAYDA ALDI

Araç alım satımıyla ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip, işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti.

"ORADA UYANDIM DOLANDIRICILIK VAKASI OLDUĞUNA"

Yaşananları anlatan Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar, 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine, az çok bu işleri biliyoruz devamlı araba alış-satışı yaptığımız için. Böyle bir sistem olmadığını söyledim, yeni sisteme girdiğini söyledi. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı, 'Abi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden' dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada, 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu" dedi.

Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben adamlara, 'Ben şu anda müsait değilim, daha sonra sizi tekrar arayacağım' dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim, böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için 'Herhangi bir işlemde bulunamayız' dediler. 'Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahil oluruz' dediler. Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini, video kaydı aldım görüşmemizi, gerçekten o işlemi yapacakmış gibi. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü bu işlere daha yeni başlamış, insanları bu şekilde dolandırıyorlar."

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN"

Vatandaşlara yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bostan, "Vatandaşlarımız açıkgözlü olsunlar, uyanık olsunlar, böyle insanlara itibar etmesinler. Sonuçta dolandırıcı belli ediyor kendini. Hiçbir bilgi sahibi değilse herhangi bir noteri arayıp bilgi de alabilirler böyle bir sistemin olup olmadığına dair. Sonuçta para kolay kazanılmıyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar, neler duyuyoruz. İnsanlarımız bir şekilde dolandırılmasın, uyanık olsunlar" ifadelerini kullandı.

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