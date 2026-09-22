Video Yaşam Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video

Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video

22 Eylül 2026 09:33

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açılması paniğe neden oldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs elinde silahla okul önüne gelerek etrafa ateş açtı. Olayda okula gitmek üzere olan 2 öğrencinin yaralandığı öğrenilirken silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA GELİŞİ VE KAÇIŞI KAMERADA
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın elinde silahla okul önüne geldiği anlar, ardından ateş açması ve olay yerinden kaçması çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 08.01'de okul önüne doğru giden şahıs 08.02'de ateş açmasının ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ
Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli çocuklarının durumunu öğrenmek için okula geldi. Velilerin okul içerisine girmeye çalışması üzerine güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Ekipler, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekti.

Polis ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Olayda 2 öğrencinin ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
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