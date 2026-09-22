Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video

22 Eylül 2026 09:33

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açılması paniğe neden oldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.