Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar | Video
19 Eylül 2026 11:48
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı görüntüler girdi. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde Kozinoğlu'nun cezaevinden fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.
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