Yaya geçidinde yayaya yol veren kamyonete otomobil çarptı: Kaza kamerada
18 Eylül 2026 10:33
Amasya'da yaya geçidinde duran kamyonete, otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. 05 ABC 542 plakalı kamyoneti kullanan Medet Ç., yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada Burak B. yönetimindeki 01 GH 790 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hacer Y., hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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