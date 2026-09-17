Video Yaşam 12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video
12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video

12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video

17 Eylül 2026 12:11

İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 178 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliği yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü mensubunun İstanbul ve Türkiye genelinde çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Ekipler 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Eylül günü İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 178 kişi gözaltına alındı.

EVLERDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 farklı ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 178 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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