Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kilitlediler, insanlar içeride kaldı!" | Video 30 Ağustos 2026 16:45 KKTC Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasıyla ilgili kahreden yeni detaylar ortaya çıktı. Faciadan sağ kurtulan bir yolcunun anlattıkları, ihmaller zincirini ve gemide yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. İşte mürettebatın kaçtığı, yolcuların kilitli kapılar ardında ölümle burun buruna geldiği o dehşet anlarının sarsıcı detayları... VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sularında kıyıya sadece 2,5 kilometre mesafede sulara gömülen yolcu gemisinden gelen son haberler, facianın boyutunu bambaşka bir noktaya taşıdı. Havadan ve denizden dev arama kurtarma operasyonları sürerken, gemiden kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran bir vatandaşın anlattıkları adeta kan dondurdu.

"CAN YELEĞİ YOKTU, ÜZERİMİZE KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Ölümün kıyısından dönen kazazede, geminin batış sürecinde yaşanan ihmalleri ve paniği şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz 'sahil güvenliği arayın' diyerek bağırmaya başladık. Daha çok açılmamıştık. O sırada bir görevli çıkıp her şeyin normal olduğunu söyledi ama panik çoktan başlamıştı. Çıkış kapısına yöneldiğimizde personel ve kaptan oradaydı. Büyük bir izdiham vardı ve can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp 'bekleyin çıkartacağız' dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik!"

FACİADAN KURTULAN YOLCUNUN ANLATIMIYLA "DEHŞET ANLARI"

Kazazedenin açıklamaları, kurtarma anında yaşanan kaosu ve insanların hayatta kalma mücadelesini şu detaylarla ortaya koydu:

Botlara Ulaşılamadı: Kapılar sonradan açıldığında tüm cankurtaran botları denizdeydi ancak hiçbirine erişim yoktu. Yolcular çaresizce gemide mahsur kaldı.

Vakumlama Korkusu ve Mazot Detayı: Gemi ağırlık yapsın diye muhtemelen mazotu denize boşaltmıştı, suyun üzeri mazot kaplıydı. Yolcular, gemi batarken oluşacak girdabın (vakum) kendilerini dibe çekmesinden korkarak suya atladı.

Camları Kırıp İnsan Kurtardılar: Gemi önce yan yattı, ardından tamamen ters döndü. Suda kalan vatandaşlar, camları kırarak geminin içinde kalan diğer yolcuları kurtarmaya çalıştı.