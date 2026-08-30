Video Yaşam Kağıthane’de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada
Kağıthane’de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada

Kağıthane’de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada

30 Ağustos 2026 12:24

Kağıthane’de kaldırım çalışması yapılan alana kum getiren hafriyat kamyonunun damperi, yük boşaltıldığı sırada yan yatarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Kamyon damperinin devrilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

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Olay dün saat 12.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabahattin Ç., 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi. Şoförün yükü boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada hafriyat kamyonu damperi park halindeki 34 KHK 312 plakalı aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

DAMPERİN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan hafriyat kamyonu damperinin park halindeki aracın üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde damperin park halindeki aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada çıkan toz bulutu ise bütün sokağı kaplıyor. Kamyonda bulunan kumun yola ve aracın üzerine döküldüğü anlar da görüntülerde yar alıyor.

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