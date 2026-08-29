Aşırı alkollü sürücü akaryakıt alırken direksiyonda sızdı! O anlar kamerada | Video
29 Ağustos 2026 09:55
Aksaray’da yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü olarak kullandığı kamyonetle akaryakıt istasyonundaki pompaya yanaşan sürücü aşırı alkolün etkisiyle kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı. Sağlıkçı ve bekçilerin uzun uğraşlar sonucu uyandırdığı sürücü güçlükle ambulansa bindirilirken, pompa görevlisi sürücünün kamyonetine aldığı 4 bin liralık yakıtın ödemesini ambulans içine getirdiği pos cihazıyla tahsil etmeye çalıştı. İlginç anlar anbean kameralara yansıdı.
YASAL SINIRIN 11 KATI ÜZERİNDE 2.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince alkol metre üfletilen sürücü yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı. Elindeki pos makinesi ile ambulans kapısında bekleyen pompacı ise sürücüye pos makinesini vererek ambulans içinde yakıt parasını tahsil etmeye çalıştı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yapılan sorgulamasında şahsın daha öncede alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edildi. 2. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 250 bin lira da para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü hakkında adli işlem tahkikatı başlatıldı.
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