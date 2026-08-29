Aşırı alkollü sürücü akaryakıt alırken direksiyonda sızdı! O anlar kamerada | Video

29 Ağustos 2026 09:55

Aksaray’da yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü olarak kullandığı kamyonetle akaryakıt istasyonundaki pompaya yanaşan sürücü aşırı alkolün etkisiyle kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı. Sağlıkçı ve bekçilerin uzun uğraşlar sonucu uyandırdığı sürücü güçlükle ambulansa bindirilirken, pompa görevlisi sürücünün kamyonetine aldığı 4 bin liralık yakıtın ödemesini ambulans içine getirdiği pos cihazıyla tahsil etmeye çalıştı. İlginç anlar anbean kameralara yansıdı.