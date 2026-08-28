Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı İETT kazası kamerada

28 Ağustos 2026 18:56

Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı