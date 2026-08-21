Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video

21 Ağustos 2026 15:28

Özgür Özel, Trabzon'da olay bir gafa imza attı. Özel, "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullandı. İstanbul’un 1453 olan fethi tarihini 1483 olarak ifade eden Özgür Özel’in o anları, basın mensuplarının ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.