Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video
21 Ağustos 2026 15:28
Özgür Özel, Trabzon'da olay bir gafa imza attı. Özel, "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullandı. İstanbul’un 1453 olan fethi tarihini 1483 olarak ifade eden Özgür Özel’in o anları, basın mensuplarının ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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