Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
01 Ekim 2026 18:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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