İmamoğlu Suç Örgütü davasında rüşvet tarifesi: İtirafçı mühendis ‘bağış’ maskeli kirli çarkı anlattı! | Video

30 Eylül 2026 15:58

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 25. gününde itirafçı harita mühendisi Yakup Öner mahkemede savunma yaptı. Çapraz sorguda hâkim ve savcının sorularını yanıtlayan Öner; Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen milyonlarca dolarlık "bağış" maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini açıkladı. İşte detaylar...