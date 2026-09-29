Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hak yiyenleri asla savunmayız | Video
29 Eylül 2026 09:19
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunları ile ister apaçık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin-malına mülküne, hukukuna hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın" ifadelerini kullandı.
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