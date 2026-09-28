Fon soruşturmasında SPK’nın Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı! Tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor | Video

28 Eylül 2026 14:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini isteyen SPK’nın yazısı ortaya çıktı. SPK, 131 fonun TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatılması ve tasfiyesine ilişkin idari kararların uygulanmaya devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine yönelik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. 42 kişi hakkında tedbir devam ediyor.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNDU

SPK Başkanı imzalı yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi. Yazıda ayrıca, SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

"TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN"

SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi.

Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, SPK'nın 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ise ortadan kaldırmıyor. SPK'nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

TEDBİRLER GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ederken; adli makamların bir taraftan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine, diğer taraftan ise mağdur yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci birlikte yürüttüğü belirtiliyor.