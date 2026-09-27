Gaziantep'te feci kaza: Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
27 Eylül 2026 20:08
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
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