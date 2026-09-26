GOL İZLE | İngiltere 2-2 İspanya (Alex Baena)
26 Eylül 2026 23:19
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk maçında İspanya, İngiltere karşısında Alex Baena'nın 60. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
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