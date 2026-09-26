TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı!

26 Eylül 2026 23:18

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk maçında İngiltere sahasında İspanya'yı konuk etti. Karşılaşmanın 55. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Kane'in ayağı kaydı ve çift vuruş nedeniyle penaltı atışı iptal edildi. İşte o pozisyon...