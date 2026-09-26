Video Spor TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı!
TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı!

TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı!

26 Eylül 2026 23:18

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk maçında İngiltere sahasında İspanya'yı konuk etti. Karşılaşmanın 55. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Kane'in ayağı kaydı ve çift vuruş nedeniyle penaltı atışı iptal edildi. İşte o pozisyon...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı! 01:37
TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı! 26.09.2026 | 23:18
GOL İZLE | Çekya 1-1 Hırvatistan Adam Karabec 01:11
GOL İZLE | Çekya 1-1 Hırvatistan (Adam Karabec) 26.09.2026 | 23:09
GOL İZLE | Çekya 0-1 Hırvatistan Luka Modric 01:03
GOL İZLE | Çekya 0-1 Hırvatistan (Luka Modric) 26.09.2026 | 23:05
GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya Harry Kane 01:26
GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya (Harry Kane) 26.09.2026 | 22:42
GOL İZLE | İngiltere 1-1 İspanya Anthony Gordon 01:45
GOL İZLE | İngiltere 1-1 İspanya (Anthony Gordon) 26.09.2026 | 22:41
GOL İZLE | İngiltere 0-1 İspanya Lamine Yamal 01:24
GOL İZLE | İngiltere 0-1 İspanya (Lamine Yamal) 26.09.2026 | 22:01
MAÇ ÖZETİ İZLE | Slovenya - İskoçya 07:21
MAÇ ÖZETİ İZLE | Slovenya - İskoçya 26.09.2026 | 21:35
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Kuzey İrlanda 03:07
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Kuzey İrlanda 26.09.2026 | 18:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | Ermenistan - Letonya 02:46
MAÇ ÖZETİ İZLE | Ermenistan - Letonya 26.09.2026 | 18:17
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç - Romanya 09:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç - Romanya 26.09.2026 | 18:15
MAÇ ÖZETİ İZLE | İtalya - Belçika 10:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | İtalya - Belçika 26.09.2026 | 18:07
TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü! 02:28
TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü! 25.09.2026 | 23:46
GOL İZLE | İtalya 0-2 Belçika Dodi Lukebakio 01:30
GOL İZLE | İtalya 0-2 Belçika (Dodi Lukebakio) 25.09.2026 | 23:26
GOL İZLE | Türkiye 0-1 Fransa Kylian Mbappe 01:13
GOL İZLE | Türkiye 0-1 Fransa (Kylian Mbappe) 25.09.2026 | 23:12
TIKLA İZLE | Fransa’da Kylian Mbappe sakatlandı! 00:35
TIKLA İZLE | Fransa'da Kylian Mbappe sakatlandı! 25.09.2026 | 23:11
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek ile gole çok yaklaştı! 00:39
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek ile gole çok yaklaştı! 25.09.2026 | 23:07
GOL İZLE | İtalya 0-1 Belçika Mika Godts 01:17
GOL İZLE | İtalya 0-1 Belçika (Mika Godts) 25.09.2026 | 22:55
GOL İZLE | İsveç 2-1 Romanya Viktor Gyökeres 01:14
GOL İZLE | İsveç 2-1 Romanya (Viktor Gyökeres) 25.09.2026 | 22:43
TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır’dan muhteşem kurtarış! 00:36
TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır'dan muhteşem kurtarış! 25.09.2026 | 22:40
GOL İZLE | İsveç 1-1 Romanya Dennis Man 01:22
GOL İZLE | İsveç 1-1 Romanya (Dennis Man) 25.09.2026 | 22:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA