Video Spor GOL İZLE | İsveç 2-1 Romanya (Viktor Gyökeres)
GOL İZLE | İsveç 2-1 Romanya (Viktor Gyökeres)

GOL İZLE | İsveç 2-1 Romanya (Viktor Gyökeres)

25 Eylül 2026 22:43

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup maçında İsveç, Viktor Gyökeres'in 43. dakikada attığı golle Romanya karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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