TIKLA İZLE | Arda Güler'den nefis çalımlar! Fransa faulle durdurabildi

25 Eylül 2026 22:17

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Karşılaşmada Arda Güler attığı çalımlarla şov yaparken, Fransa savunması ancak faulle durdurabildi. İşte o pozisyon...