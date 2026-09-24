Zinedine Zidane açıkladı! Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı?
24 Eylül 2026 19:08
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın karşılaşacağı Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında konuştu. Türkiye ile Fransa arasındaki dev maç atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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