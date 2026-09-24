Fenerbahçe'den Richarlison atağı! Yönetim transfer için harekete geçti | Video

24 Eylül 2026 12:11

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Richarlison'u gündemine aldığı ve 29 yaşındaki Brezilyalı yıldıza teklif yapılması planlandığı öğrenildi.