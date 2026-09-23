Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu | Video
23 Eylül 2026 14:50
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur heyecanının sona ermesinin ardından gözler 2. tura çevrildi. Gerçekleştirilen kura çekimiyle 2. turda mücadele edecek takımların rakipleri belli olurken, futbolseverleri birbirinden dikkat çekici eşleşmeler bekliyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. turundaki tüm eşleşmeler...
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Ferençvaroş: 4 - Trabzonspor: 0 Gol: Lisztes 27.08.2026 | 23:23
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Ferençvaroş: 2 - Trabzonspor: 0 Gol: Corbu 27.08.2026 | 23:15
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Ferençvaroş: 1 - Trabzonspor: 0 Gol: C. O'Dowda 27.08.2026 | 22:44
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