A Milli Takım Uluslar Ligi'nde Fransa İle Karşılaşacak! İşte A Milli Takım'dan Son Gelişmeler! | Video

23 Eylül 2026 14:45

Liglere verilen milli arada futbol heyecanı hız kesmeden devam edecek. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki karşılaşmaları ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Turnuvadaki diğer mücadeleler ise Turkuvaz Medya'nın farklı kanallarında izleyiciyle buluşacak.