Galatasaray Koopmeiners İçin Harekete Geçiyor! Aslan'ın Devre Arası Planı Belli Oldu! | Video
23 Eylül 2026 13:20
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, şimdiden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki sürpriz oyuncu ortaya çıktı. İşte flaş iddianın detayları...
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