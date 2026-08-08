GOL | Göztepe 1-0 Trabzonspor
08 Ağustos 2026 21:28
Göztepe, Trabzonspor ile oynadığı özel maçta Noah Sonko Sundberg'in 45+4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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