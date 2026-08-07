Eskişehir'de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video
07 Ağustos 2026 15:32
Eskişehir'de 3 aracın karıştığı feci trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki kadının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan çıkarıldı.
Kazanın ardından adeta demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadının cansız bedenini çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza yapan otomobilin LPG'li olması nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri kesici ayırıcı makaslar yardımıyla araç üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından cenaze sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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