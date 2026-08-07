Eskişehir'de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 07 Ağustos 2026 15:32 Eskişehir'de 3 aracın karıştığı feci trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki kadının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 RF 544 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır ve S.S.U. idaresindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen şiddetli çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.E.(56) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazanın ardından adeta demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadının cansız bedenini çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza yapan otomobilin LPG'li olması nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri kesici ayırıcı makaslar yardımıyla araç üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından cenaze sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.