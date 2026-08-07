Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 07 Ağustos 2026 10:08 Adana'da taziye evinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp husumetlilerini kovalayan kişinin çevredekiler tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı. Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.