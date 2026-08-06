Kastamonu'da vahşet! Komşusunu öldürüp evini ve aracını ateşe verdi | Video
06 Ağustos 2026 16:03
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateşe verilen ev ve araç yandı.
Kavga sırasında Açıkgöz'ün evi ve aracı da S.T. tarafından ateşe verildi. Çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ateşe verilen araç kullanılamaz hale gelirken evde de büyük çapta hasar meydana geldi.
Olayın ardından şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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