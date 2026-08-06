Kayseri'deki cinayet şüphelilerine İHA destekli operasyon: 2 gözaltı | Video

06 Ağustos 2026 08:20

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişiyi 6 yerinden bıçaklayarak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.