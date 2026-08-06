Kayseri'deki cinayet şüphelilerine İHA destekli operasyon: 2 gözaltı | Video
06 Ağustos 2026 08:20
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişiyi 6 yerinden bıçaklayarak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
CİNAYET ŞÜPHELİLERİNE İHA DESTEKLİ OPERASYON
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrası kaçan R.C.A. (31) ve S.K. (28) yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Havacılık Daire Başkanlığı'ndan temin edilen İnsansız Hava Aracı'nın da kullanıldığı operasyonlarda, R.C.A. ve S.K. saklandıkları adreste yakalandı. Şahıslar hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem başlatıldı.
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