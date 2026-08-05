Video Yaşam Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video

Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video

05 Ağustos 2026 11:36

Avcılar'da bir mağazaya müşteri gibi gelen kişi, beğendiği 6 bin lira değerindeki ceketi giyip ayakkabıyı alarak gitti. Şüphelinin mağazada ceketi giyerek ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hırsızlık, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, bir mağazaya müşteri gibi girdikten sonra ceket, ardından bir çift ayakkabı beğendi. Mağaza çalışanlarının başka bir müşteri ile ilgilendiğini gören şüpheli, ceketi giydikten sonra ayakkabıyı da alarak mağazadan ayrıldı. Hırsızlık, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Mağaza sahibi polise başvurarak, şüphelinin bulunmasını ve çalınan ayakkabı ve ceketin kendisine teslim edilmesini istedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video 03:02
Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video 05.08.2026 | 11:32
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:20
Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.08.2026 | 11:21
Şişli’de üst geçide çıktı! Müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi: O anlar kamerada | Video 03:09
Şişli'de üst geçide çıktı! Müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi: O anlar kamerada | Video 05.08.2026 | 10:48
Adana’da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Adana'da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.08.2026 | 10:09
Gaziantep’te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı | Video 00:35
Gaziantep'te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı | Video 05.08.2026 | 09:36
Erzincan’da can pazarı! Beton mikseri ile çarpışan SUV’da anne ve kızları ağır yaralandı | Video 02:00
Erzincan'da can pazarı! Beton mikseri ile çarpışan SUV'da anne ve kızları ağır yaralandı | Video 05.08.2026 | 09:13
Edirne’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu! | Video 01:02
Edirne’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu! | Video 05.08.2026 | 08:51
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de korkunç kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 00:24
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de korkunç kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 05.08.2026 | 08:24
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:29
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.08.2026 | 08:23
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı 04.08.2026 | 17:56
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 00:13
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 04.08.2026 | 17:51
Mersin’de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı 00:55
Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı 04.08.2026 | 17:46
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı | Video 00:36
Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı | Video 04.08.2026 | 16:38
Diyarbakır’da park halindeki kamyonet alev topuna döndü! | Video 00:31
Diyarbakır'da park halindeki kamyonet alev topuna döndü! | Video 04.08.2026 | 16:36
Mersin’de araçtan ekmek indiren fırın çalışanına otomobil çarptı! Korkunç kaza kamerada 00:55
Mersin'de araçtan ekmek indiren fırın çalışanına otomobil çarptı! Korkunç kaza kamerada 04.08.2026 | 16:05
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:13
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 04.08.2026 | 15:47
Bolu’da büyük vicdansızlık! Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada 05:26
Bolu'da büyük vicdansızlık! Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada 04.08.2026 | 15:26
Kırşehir merkezli 7 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:35
Kırşehir merkezli 7 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 5 gözaltı | Video 04.08.2026 | 15:19
Samsun’da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video 00:55
Samsun'da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video 04.08.2026 | 14:31
Gaziantep’te 8 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:02
Gaziantep'te 8 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 04.08.2026 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA