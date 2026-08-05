Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video
05 Ağustos 2026 11:36
Avcılar'da bir mağazaya müşteri gibi gelen kişi, beğendiği 6 bin lira değerindeki ceketi giyip ayakkabıyı alarak gitti. Şüphelinin mağazada ceketi giyerek ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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