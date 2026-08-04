Samsun'da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video
04 Ağustos 2026 14:34
Samsun'da gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.T. (19) ile Y.K'yi (20) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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