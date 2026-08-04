Video Yaşam Samsun'da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video
Samsun'da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video

Samsun'da gürültü kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 2 gözaltı | Video

04 Ağustos 2026 14:34

Samsun'da gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Firuzağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında T.Ç.(47) sırtından, Ç.G.(59) sol koltuk altından ve Aydın Akçay (60) sol karın kısmından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.T. (19) ile Y.K'yi (20) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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