Video Yaşam 2 şüpheli, limandaki 10 tekneye girip elektronik eşyaları çaldılar | Video
2 şüpheli, limandaki 10 tekneye girip elektronik eşyaları çaldılar | Video

2 şüpheli, limandaki 10 tekneye girip elektronik eşyaları çaldılar | Video

04 Ağustos 2026 13:37

Bursa'nın İznik ilçesindeki limanda teknelere girip, değerli eşyalar ile elektronik cihazları çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. İncelemede, 10 tekneye girildiği belirlendi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, İznik Limanı'nda meydana geldi. Şüpheli 2 kişi, yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu limana gelip bazılarının içine girdi. Şüpheliler, teknelerdeki elektronik cihazlar ve çeşitli kişisel eşyaları alıp uzaklaştı. Sabah geldikleri limanda eşyalarının yerlerinde olmadığını gören tekne sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, 10 tekneye girildiği tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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