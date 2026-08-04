Video Yaşam Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı! Kaza kamerada
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı! Kaza kamerada

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı! Kaza kamerada

04 Ağustos 2026 10:37

Batman’da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Kazanın ardından ilk müdahale, olay yerine yakın bir iş yerinde bulunan paramedik sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile bisikletin çarpışması ve bisiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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