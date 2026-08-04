Kayseri İncesu'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video
04 Ağustos 2026 09:14
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
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