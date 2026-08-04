Kayseri İncesu'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 04 Ağustos 2026 09:14 Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.