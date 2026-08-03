Video Yaşam Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada
Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

03 Ağustos 2026 17:58

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

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