Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!

03 Ağustos 2026 00:16

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.

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