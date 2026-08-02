Video Yaşam Fatih’te tarihi haziredeki mezar taşlarını kırıp kaçtı! | Video
Fatih’te tarihi haziredeki mezar taşlarını kırıp kaçtı! | Video

Fatih’te tarihi haziredeki mezar taşlarını kırıp kaçtı! | Video

02 Ağustos 2026 16:27

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'ne giren kimliği belirsiz bir şüpheli, 7 mezar taşına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi'nde 31 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yatsı namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camisi Haziresi'ne geldi. İçeri giren şüpheli, bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Şahıs ardından kırdığı mezar taşlarını ise hazirenin bir köşesinde topladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hazire içerisinde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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