Video Yaşam Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video
Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video

Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video

02 Ağustos 2026 11:55

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobil bayiine ait sıfır araçların üzerine duvarın bir kısmı çöktü. Açık otoparkta bulunan araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayiine ait sıfır kilometre araçların bulunduğu açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın bir kısmı ise sıfır kilometre araçların üzerine düştü. Otoparkta bulunan araçlarda hasar meydana geldi. İşletme müdürünün polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video 01:38
Duvar, sıfır araçların üzerine çöktü! Araçlarda büyük hasar oluştu | Video 02.08.2026 | 11:47
Heybeliada’dan alevler yükseldi! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 01:11
Heybeliada'dan alevler yükseldi! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü 02.08.2026 | 11:34
İskenderun’da vinç alev alev yandı | Video 00:15
İskenderun'da vinç alev alev yandı | Video 02.08.2026 | 11:28
Aileler arasında hayvan otlatma kavgası çıktı: Tartıştığı kişilerin üzerine traktörü sürdü! | Video 00:22
Aileler arasında hayvan otlatma kavgası çıktı: Tartıştığı kişilerin üzerine traktörü sürdü! | Video 02.08.2026 | 09:21
Mersin’de feci kaza! Otomobiliyle motosiklete çarptı, yaralıları ezerek kaçtı... O anlar kamerada 02:51
Mersin'de feci kaza! Otomobiliyle motosiklete çarptı, yaralıları ezerek kaçtı... O anlar kamerada 02.08.2026 | 09:14
Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu | Video 03:02
Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu | Video 01.08.2026 | 16:05
İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video 00:30
İzmir Buca’da orman yangını çıktı | Video 01.08.2026 | 14:34
Esenyurt’ta cinayet şüphelisine özel harekat destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı | Video 06:46
Esenyurt’ta cinayet şüphelisine özel harekat destekli operasyon: Eşi gözaltına alındı | Video 01.08.2026 | 13:00
Isparta’da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı | Video 02:43
Isparta’da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı | Video 01.08.2026 | 12:44
İzmir’de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama | Video 00:23
İzmir'de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama | Video 01.08.2026 | 12:10
Zeytinburnu’nda hırsızlık olayı: Kapının göbek kilidini kırıp evi soydular! | Video 01:10
Zeytinburnu'nda hırsızlık olayı: Kapının göbek kilidini kırıp evi soydular! | Video 01.08.2026 | 11:01
14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah… | Video 02:55
14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah… | Video 01.08.2026 | 10:08
Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video 00:50
Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video 01.08.2026 | 09:09
Sivas’ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01:25
Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01.08.2026 | 08:43
Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video 01:21
Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video 01.08.2026 | 08:43
Mersin’de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında 01:00
Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında 31.07.2026 | 21:29
Ankara’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi 00:35
Ankara’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi 31.07.2026 | 18:27
Evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:32
Evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı | Video 31.07.2026 | 16:21
İçecek üretim fabrikasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:37
İçecek üretim fabrikasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.07.2026 | 15:59
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde orman yangını | Video 00:51
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını | Video 31.07.2026 | 15:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA