İçecek üretim fabrikasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
31 Temmuz 2026 16:07
Kırklareli'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamanın şiddeti ve 2 kişinin savrulduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.
Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin tutuklandığı, soruşturmanın ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanacağını belirtti.
Patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.
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