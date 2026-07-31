Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti | Video 31 Temmuz 2026 09:47 Eyüpsultan'da galeri dükkanında silahlı saldırıda yaralananlardan E.S.’nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, olayda şahsın kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 21.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli, iş yerine doğru ateş aşmaya başladı. Saldırıda, Enes S.(34), Ensar S. (29), Onur G. (30), Onur H. (27) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan şahıslardan E.S. isimli şahsın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştığı belirlenen U.M.T. (15) isimli şüpheli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Şahsın olayda kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiği öğrenildi.