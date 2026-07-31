Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti | Video
31 Temmuz 2026 09:47
Eyüpsultan'da galeri dükkanında silahlı saldırıda yaralananlardan E.S.’nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, olayda şahsın kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan şahıslardan E.S. isimli şahsın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştığı belirlenen U.M.T. (15) isimli şüpheli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Şahsın olayda kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiği öğrenildi.
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