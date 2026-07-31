Samsun'da ambulans ile tır çarpıştı: 6 yaralı | Video
31 Temmuz 2026 08:35
Samsun’un İlkadım ilçesinde ambulans ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3’ü sağlıkçı 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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