Video Yaşam Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video
Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video

Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video

30 Temmuz 2026 16:02

İzmir'de bir şahsın elinde taşıdığı destelerce parayı yol ortasında yere düşürmesi sonucu banknotlar rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Vatandaş panikle paralarını toplamaya çalışırken, trafikte bekleyen bazı sürücüler de vatandaşa yardım etmeye çalıştı.

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Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bi anda elindeki paraları yere düşürdü. Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.
Ne kadar paranın kayıp olduğu henüz netlik kazanmazken, yaşanan panik anları olay yerinden geçen Merve Tekatlı isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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