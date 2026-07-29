Gram altın için 21:30 alarmı! İslam Memiş Fed sonrası beklediği rakamı açıkladı | Video

29 Temmuz 2026 12:17

Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı ve Fed başkanı Warsh'ın mesajlarına çevrildi. Kritik karar öncesi yatay seyir devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, "21.30'dan sonra mutlaka bir dalgalanma olacak" diyerek beklediği rakamı açıkladı.