SON DAKİKA! Antalya'da feci kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi | Video

26 Temmuz 2026 13:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlandı. 5 kişinin öldüğü belirlenirken 2 kişinin de yaralı olduğu ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartlarında bölgeye ulaşan ekiplerin karşılaştığı acı tablo, görenlerin yüreğini dağladı. İşte feci kazanın detayları…