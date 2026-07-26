SON DAKİKA! Antalya'da feci kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi | Video
26 Temmuz 2026 13:38
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlandı. 5 kişinin öldüğü belirlenirken 2 kişinin de yaralı olduğu ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartlarında bölgeye ulaşan ekiplerin karşılaştığı acı tablo, görenlerin yüreğini dağladı. İşte feci kazanın detayları…
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