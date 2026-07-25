Video Yaşam Son Dakika | Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil kaza yaptı: Yaralılar var! | Video
Son Dakika | Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil kaza yaptı: Yaralılar var! | Video

Son Dakika | Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil kaza yaptı: Yaralılar var! | Video

25 Temmuz 2026 09:09

Son dakika haberi: Eyüpsultan, Feshane'de yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralılar var.

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