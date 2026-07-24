Video Yaşam Lüks aracı olmasına rağmen 500 TL'lik tost hesabını fazla buldu, yetmedi kaçtı! O anlar kamerada | Video
Lüks aracı olmasına rağmen 500 TL'lik tost hesabını fazla buldu, yetmedi kaçtı! O anlar kamerada | Video

Lüks aracı olmasına rağmen 500 TL'lik tost hesabını fazla buldu, yetmedi kaçtı! O anlar kamerada | Video

24 Temmuz 2026 11:16

Gaziantep'te bir şahıs, ailesiyle geldiği tostçuda 500 liralık hesabı fazla bulunca ödeme yapmadan milyonlarca liralık lüks aracına binerek mekandan ayrıldı. Şahsın mekandan ayrılma anları güvenlik kamerasına yansırken duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Nuray Koçak, "Durumu iyi olmasa para önemli değil, ancak lüks arabayla kaçması şoke edici" dedi.

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Gaziantep'te yıllardır tostçuluk yapan Nuray Koçak'ın restoranına önceki gün akşam saatlerinde Porsche marka lüks bir araçla gelen bir aile, 3 tost, ortaya büyük patates ve içecek istedi. Yemek sonrası hesabı ödemek için kasaya giden şahıs, 500 TL'lik hesabın yüksek olduğunu söyleyerek esnaf Nuray Koçak'a tepki gösterdi ardından ailesi ile birlikte lüks arabasına binip oradan ayrıldı.

LÜKS ARABASINA BİNİP KAÇMA ANLARI KAMERADA
Şahsın mekandan ayrılma anları güvenlik kamerasına yansırken duruma tepki gösteren Koçak ise, "Durumu iyi olmasa para hiç önemli değil ancak, lüks arabası ile gelip 500 TL ödemeden kaçması beni şok etti" dedi.

"GÜZEL TOSTLAR HAZIRLAYIN, KALİTELİ OLSUN" DEDİ, HESABI ÖDEMEDİ
Yıllardır tostçuluk yaptığını belirten ve yaşananları anlatan Nuray Koçak, "Bir beyefendi küçük bir kız çocuğuyla birlikte iş yerime geldi. 'Güzel tostlar hazırlayın, kaliteli olsun' dedi. Masayı hazırladım. Daha sonra eşi ve bir oğlu daha geldi. Hep birlikte oturup üç tost, dört Niğde gazozu ve ortaya bir porsiyon patates cipsi söylediler. Yemeklerini yedikten sonra adam ailesine 'Siz arabaya binin, ben geliyorum' dedi. Ben de hesabı ödeyeceğini düşündüm" dedi.

"500 TL'yi fazla buldu"
Hesabı söylediğinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını ifade eden Koçak, "Kendisine hesabın 500 lira olduğunu söyledim. '500 lira hesap mı olur, siz hangi devirde yaşıyorsunuz' diyerek itiraz etti. Ben de yedikleri ürünleri hatırlattım. Bunun üzerine 'Sen işine bak' diyerek bana el hareketi yaptı. Dışarı çıktı, kapının önünde bulunan Porsche marka cipine binerek hızla uzaklaştı" şeklinde konuştu.

"O AN DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ, NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"
Yaşadığı olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Koçak, "O an dizlerimin bağı çözüldü, ne yapacağımı şaşırdım. Komşularım neden ağladığımı sordu. Ben bu olayda sadece paranın peşinde değilim. İstediğim tek şey bu kişinin başkalarına da aynı mağduriyeti yaşatmaması" ifadelerini kullandı.

"LÜKS BİR ARAÇLA GELİP 500 LİRALIK HESABI ÖDEMEMEK KABUL EDİLEMEZ"
İşletmesinde uygun fiyatlarla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Koçak, "Ben işçi çocukları da tost yiyebilsin diye fiyatları mümkün olduğunca düşük tutuyorum. Çocuklar simit yerine 50 liraya tost yiyebilsin diye kampanyalar yapıyorum. Eğer gerçekten ihtiyacı olan biri gelse ve bunu bilsem, parasını da istemem. Ama lüks bir araçla gelip 500 liralık hesabı ödememek kabul edilemez" diye konuştu.
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