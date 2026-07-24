Lüks aracı olmasına rağmen 500 TL'lik tost hesabını fazla buldu, yetmedi kaçtı! O anlar kamerada | Video

24 Temmuz 2026 11:16

Gaziantep'te bir şahıs, ailesiyle geldiği tostçuda 500 liralık hesabı fazla bulunca ödeme yapmadan milyonlarca liralık lüks aracına binerek mekandan ayrıldı. Şahsın mekandan ayrılma anları güvenlik kamerasına yansırken duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Nuray Koçak, "Durumu iyi olmasa para önemli değil, ancak lüks arabayla kaçması şoke edici" dedi.