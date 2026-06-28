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Silivri'de otluk alanda yangın

Silivri'de otluk alanda yangın

28 Haziran 2026 13:23

Silivri'de otluk alandna henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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