Silivri'de otluk alanda yangın
28 Haziran 2026 13:23
Silivri'de otluk alandna henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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