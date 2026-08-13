Son Dakika | 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne geniş kapsamlı operasyon: 30 şüpheli gözaltında! 100 milyar TL yurt dışına kaçırılmış | Video 13 Ağustos 2026 09:34 Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin kapsamlı tespitler yer aldı. 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği belirtildi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan yeni şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

FİNANSAL İŞLEMLERİN TAKİBİNİ ZORLAŞTIRDILAR

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ifade edildi. Buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirtildi. Raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların, analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi. Ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği belirtildi.

YÜKSEK MİKTARLI MAL ALIŞ-SATIŞLARI İNCELENDİ

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemler gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği bildirildi. Çeşitli tüzel kişilerle yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri bulunduğu belirtildi. Şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere de yer verildi.

100 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TUTAR YURT DIŞINA ÇIKARILMIŞ

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, bugün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.